На людях - скандальный, вне камер - одинокий и беззащитный: каким на самом деле был Сергей Соседов

23 сентября стало известно о смерти Сергея Соседова. Ему было 58 лет.

Он прославился много лет назад благодаря программе "Акулы пера". Журналист обратил на себя внимание необычным тембром голоса и умными, каверзными, подчас откровенно неудобными, вопросами. Сергей Соседов никогда не боялся публично высказывать свое мнение, при этом не опускаясь до откровенных оскорблений. Вся его критика распространялась исключительно на творчество артистов.

Вторая волна популярности настигла Сергея Соседова несколько лет назад, когда он стал принимать участие в съемках различных музыкальных шоу. Например, в программе "Суперстар" музыкальный критик сидел в жюри. Часто он спорил с ведущей Лерой Кудрявцевой. Со стороны могло показаться, что они терпеть друг друга не могут.

Однако это было не так. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Лера Кудрявцева посвятила трогательный пост Сергею Соседову. Она заявила, что ей повезло знать его таким, каким он открывался лишь единицам.

"Очень умный. Потрясающе начитанный. Тонкий. Ироничный. Иногда невыносимый. Ранимый. Совершенно не похожий ни на кого. Наверное, именно это я всегда особенно в тебе чувствовала. И поэтому мне все время хотелось тебя немного опекать. Где-то помочь, где-то поддержать, где-то просто побыть рядом. Даже после очередного нашего телевизионного "сражения". Я знала, что за твоей резкостью и категоричностью прячется совсем другой человек. И мне очень дорого, что я знала именно этого Сережу", - отметила Кудрявцева, обращаясь к другу.

Она подчеркнула, что всегда относилась к Соседову с "огромной теплотой". "Сережа… Я никак не могу поверить, что теперь о тебе нужно говорить "был"... Мне страшно жаль, что больше не будет наших споров. Не будет твоего "Лера, ну как ты не понимаешь…". Не будет тебя напротив", - в отчаянии высказалась ведущая.

Кудрявцева заявила, что всегда будет помнить своего друга. "Настоящего. Не телевизионного. Моего Сережу", - подчеркнула убитая горем Лера.

Напомним, Сергей Соседов умер будучи в командировке в Якутии. Сообщалось, что в отеле он спускался по лестнице и упал, при падении сильно ударившись головой. Скорую помощь вызвали сразу, критика оперативно отправили в больницу. Однако врачам не удалось спасти пациента.

По некоторым данным, падение на лестнице не было случайным: у Сергея Соседова мог оторвался тромб. Коллеги говорили, что у критика имелись проблемы с сердцем. Усугубить ситуацию и спровоцировать тромбоз мог длительный перелет в Якутию.

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