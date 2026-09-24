Роспотребнадзор предупредил о резком росте сезонных заболеваний

Резкий рост сезонных заболеваний зафиксировал Роспотребнадзор. За неделю число заболевших простудами и ковидом в России взлетело на 33%: к врачам обратились 734 тысячи человек.

Скорость распространения инфекций продолжает расти. Отмечается, что почти вся эта волна – обычные простуды: более 81% заражений дают риновирусы, еще 12% приходится на парагрипп. Настоящий грипп пока занимает меньше 1%, но лаборатории уже находят штаммы H1N1, H3N2, а также типы B и C.

В ведомстве рекомендуют соблюдать общие меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий. При появлении любых симптомов заболевания следует оставаться дома и обращаться к врачам. Роспотребнадзор напоминает: самый надежный способ защиты от тяжелого течения заболевания и от серьезных осложнений – вакцинация. В стране со 2 сентября идет прививочная кампания.