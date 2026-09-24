4 правила осенней уборки теплицы: стены и потолок моем в последнюю очередь

В сентябре-октябре у огородников больше дел, чем в весенний период. Ведь нужно разобраться с последним урожаем, подготовить к зимовке деревья и многолетники, да ещё вскопать землю. Но главное — не забыть тщательно вымыть теплицу. Расскажем, как сделать это правильно, чтобы в новом сезоне получить здоровые растения.

Избавьтесь от растительных остатков

После сбора урожая удалите из парника ботву, листья и другие части культур. Именно на них зимуют вредители и возбудители опасных заболеваний. Также уберите всю мульчу и выкопайте все сорняки вместе с корнями. Идеально, если в теплице останется только голая земля.

Посейте сидераты или пролейте почву кипятком

Дальнейшие действия зависят от погоды и состояния земли. Если у вас ещё есть время до первых морозов, а летом растения почти не болели, можно сеять сидераты: горчицу, рожь или фацелию. Как только они подрастут до 10-15 сантиметров в высоту перекопайте почву и внесите удобрения. Осенью хорошо работают двойной суперфосфат или сульфат калия, в количестве 30 грамм на квадратный метр.

Бывает, что культуры в теплице сильно страдали от грибковых или бактериальных болезней, тогда осенью стоит обязательно обеззаразить почву. Для этого пролейте её крутым кипятком, а затем накройте плотной плёнкой на сутки. Грунт должен намокнуть на глубину около 15 сантиметров. Лучше нагревать воду рядом с парником, чтобы она не успевала остыть.

Универсальный способ хорошо уничтожает вредителей и микроорганизмы, но от него погибает и полезная почвенная микрофлора. Поэтому весной, обработайте землю "Фитоспорином" или другим похожим препаратом.

Вымойте стены и потолок

Приступать к этому этапу можно только после всех земляных работ и дезинфекции почвы, иначе вместе с пылью на стенках теплицы вновь осядут вредные бактерии. Мойте парник изнутри хозяйственным мылом (растворите один брусок в ведре тёплой воды), содой (2 ст.л. на ведро), горчичным порошком (3 ст.л. на ведро) или любым другим средством.

Технология простая: нанесите раствор на поверхность стекла, плёнки или поликарбоната, оставьте его на 15 минут, а затем смойте чистой водой и дайте просохнуть. Таким же образом обработайте все стеллажи, крепления и тепличный инвентарь. Металлические части парника стоит зачистить от ржавчины и заново покрасить.

Зажгите дымовую шашку

Это последний этап дезинфекции вашего парника. Инсектициды и фунгициды в составе шашки быстро уничтожат оставшихся вредителей и плесень. Чтобы процесс прошёл успешно, закройте в теплице все форточки, отдушины и вентиляцию. Затем зажгите изделие, следуя инструкции, установите его на твёрдую поверхность и покиньте помещение.

Проводить окуривание стоит, когда температура в парнике будет не ниже +15 градусов. После обработки держите теплицу закрытой 2-3 дня, а потом проветривайте её такое же количество времени.

Многие огородники также используют для обеззараживания серные шашки. Правда, владельцам поликарбонатных теплиц и парников с металлическим каркасом стоит применять их с осторожностью. Из-за образования серной кислоты металл может заржаветь, а пластик — потемнеть. Чтобы этого не случилось, смажьте каркас солидолом или покрасьте масляной краской. Стенки и потолок теплицы, протрите насухо тряпкой.