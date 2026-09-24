Минфин внес в правительство пакет бюджетных законопроектов

Министерство финансов России внесло в правительство пакет бюджетных законопроектов. Он включает проект бюджета России на 2027-2029 годы. В сообщении ведомства подчеркивается, что бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства.

В пакете также законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета на трехлетку. Здесь же – документ о внесении отдельных изменений в Налоговый кодекс России. Он направлен на повышение устойчивости бюджетной системы, отмечают в Минфине.

Что касается проекта бюджета, то он предусматривает средства на индексацию пенсий и пособий. Страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Предусмотрены средства на ежегодную индексацию с 1 февраля материнского капитала и средства на семейную выплату.