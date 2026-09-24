Внук Александра Буйнова: "Все семьи братаются, кайфуют, а я просто сирота"

Внук Александра Буйнова Александр стал участником шоу "Выживалити. Наследники". В новом выпуске программы показали, как к соревнующимся приехали родственники.

В частности, проект посетили Алена Свиридова, Илья Авербух, Елена Борщева, Валерий Юшкевич и Валерия Кристовская. Они провели время с детьми, поддержали их и окружили заботой. А вот к Александру Буйнову никто не приехал. Поначалу парень крепился. Он высказал мнение, что родственники не смогли навестить его из-за большой занятости. Однако затем Саша признался, что расстроился.

"Все семьи братаются, кайфуют, а я просто сирота", - высказался Буйнов.

Тогда его решила поддержать Алена Свиридова. "У него в глазах тоска, как будто его не забрали из детского сада. Мне хотелось его „вытащить“, убрать эту обиду. Я человек эмпатичный, у меня сердце разрывается... На меня напал материнский экстаз. Понятно, что чужих детей не бывает, поэтому я усыновила Сашу на время", - сообщила Свиридова.

Впрочем, без внимания родни парень все же не остался. Ему позвонил дедушка, прославленный артист Александр Буйнов, передает Starhit. "Чтобы ни случилось, я желаю тебе сил и горжусь тобой. Ты должен быть сильным и упертым. Не забывай, твоя фамилия Буйнов!" - призвал парня артист.

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