В Подмосковье рассказали о численности бурых медведей в регионе

Численность бурого медведя на территории Московской области составляет порядка 10-15 особей.

Это в 500 раз меньше, чем в соседней Тверской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

"Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области и относится к категории статуса редкости 1 - "Находящиеся под угрозой исчезновения", - напомнили в ведомстве.

Ранее в Минэкологии назвали область Подмосковья, где высока вероятность встретиться с медведем – это север и запад региона. Большинство из них заходят из соседних областей.