"Это самое ужасное, что может быть": известный артист рассказал о трагической смерти Сергея Соседова

Новость о внезапной смерти Сергея Соседова стала потрясением не только для его близких и общественности, но и для многих представителей отечественного шоу-бизнеса.

Так, певец Юлиан признался, что для него печальное известие стало "абсолютным шоком". Также он отметил, что с Сергеем Соседовым был знаком более 30 лет.

"Можно как угодно к нему относиться, но, безусловно, это яркая и харизматичная личность. Он не оставлял равнодушным к себе никого: его любили, ненавидели, с ним спорили, им восторгались, с ним не соглашались... Но сейчас это не имеет никакого значения. Ужасно, когда смерть в таком молодом возрасте и такая нелепая смерть..." - высказался Юлиан.

Артист отметил, что у него просто в голове это не укладывается. Говорить о Сергее Соседове в прошедшем времени ему пока непривычно, передает aif.ru.

"Хочу выразить свои соболезнования его маме. Это самое ужасное, что может быть, — пережить своего сына", - констатировал артист.

Напомним, Сергей Соседов умер 23 сентября будучи в командировке в Якутии. Сообщалось, что в отеле он спускался по лестнице и упал, при падении сильно ударившись головой. Скорую помощь вызвали сразу, критика оперативно отправили в больницу. Однако врачам не удалось спасти пациента.

По некоторым данным, падение на лестнице не было случайным: у Сергея Соседова мог оторвался тромб. Коллеги говорили, что у критика имелись проблемы с сердцем. Усугубить ситуацию и спровоцировать тромбоз мог длительный перелет в Якутию.

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