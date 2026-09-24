Собянин рассказал о новом детском саде Романовской школы

Свыше 500 детских садов построено в столице за последние годы. Об этом в мессенджере Макс рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Новые образовательные объекты открываются в том числе и в центре города. Один из них в начале сентября заработал в Пресненском районе.

Красная площадь, Москва-Сити, зоопарк - дети сами строят и изучают любимый город. А новый детский сад - и сам как огромный конструктор. Просторные помещения легко трансформируются из игровой в спальню - и обратно.

Да и само здание будто сложено из кубиков. В индивидуальном проекте учитывали особенности детского восприятия. Светлые и тёплые тона - как в природе, много пространства и света.

"Мы вместе с архитекторами прорабатывали оконные проёмы, делали их намеренно большими, чтобы деткам было комфортно находиться в игровых группах и детском саду", - рассказал Александр Мартынюк, руководитель департамента строительства социально-значимых объектов компании-застройщика.

Новый детский сад в Стрельбищенском переулке открылся в этом учебном году. Это здание в Пресненском районе построили за счёт адресной инвестиционной программы, а всего за последние годы в столице построили свыше 500 детских садов. Не только в кварталах новостроек, но и в центре Москвы, отметил в своём блоге мэр Сергей Собянин:

"Последние годы Пресненский район известен главным образом тем, что здесь реализуется крупнейший градостроительный проект — создание делового центра "Москва-Сити". Но мы не забываем и о развитии социальной инфраструктуры".

Помимо детского сада, на Пресне были открыты три школы, реконструированы историческая школа им. Капцовых, пять детских и взрослых поликлиник, обновлены библиотеки и учреждения культуры.

Комфортные и безопасные кабинеты, яркие и просторные спортивный и музыкальный залы, игровые классы с инновационным оборудованием. Здесь уже работают кружки и секции - по футболу, гимнастике, танцам, робототехнике и лего-конструированию.

"Это лаборатории естественнонаучные, которые совмещают возможность проведения эксперимента руками и в то же время с использованием искусственного интеллекта, с использованием интерактивных технологий это очень интересное оборудование, мы проводим занятия с ребятками, они изучают воду, свет, тепло - вообще экологию нашу", - рассказала Татьяна Щипкова, директор Романовской школы.

Сейчас здесь проходят практику студенты Московского педагогического колледжа. Всё это оборудование им уже знакомо: развивающие занятия с детьми они сначала отработали в уникальном учебном центре. Здесь воссоздана модель современной московской школы и детского сада.

"У нас одним из проектов гордости является демонстрационная дошкольная группа, в ней реализованы все самые лучшие практики московских школ по оснащению дошкольных групп, также в наших пространствах есть лаборатории коррекционной педагогики начальных классов дополнительного образования и технического творчества", - отметила Ирина Курачёва, директор Московского педагогического колледжа.

И интерес к профессии растёт: за последние три года приём первокурсников на специальность воспитателя увеличился почти вдвое.