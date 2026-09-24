Почти чудо: врачи Склифа помогли мужчине избавиться от аппарата для сердца

Врачи НИИ Склифосовского помогли мужчине отказаться от аппарата, который он должен был постоянно носить с собой для нормальной работы сердца. Более того, даже трансплантация, которую планировали сделать пациенту, больше не требуется. Как это стало возможным и насколько уникальные решения пришлось применять медикам?

Сейчас Арсен Аванесянц ходит без отдышки, работает и даже может приседать – без дополнительных механизмов и трубок. Хотя три года назад доктора предрекали мужчине трансплантацию сердца.

Сердечная мышца пациента полностью восстановилась после двух лет работы с поддержкой искусственного насоса. По словам врачей, это почти чудо. Случай - второй в НИИ им. Склифосовского за время проведения таких операций.

"Уникальность данной операции в том, что наш пациент, которому был имплантирован искусственный желудочек, за эти два года восстановил. Функция левого желудочка восстановилась до тех пределов, которые позволили отключить это устройство. Такие результаты - они во всём мире единичны", - рассказал Марат Сагиров, главный сердечно-сосудистый хирург Москвы, кардиохирург НИИ Склифосовского.

В 23 году состояние пациента с острой сердечной недостаточностью ухудшилось критически. Главная мышца организма работала очень слабо, мужчине не хватало кислорода даже на рутинные домашние дела, не говоря уже о работе или прогулках.

Путь у пациентов с заболеванием в последней стадии один - трансплантация донорского органа. Но учитывая сохранность части органа, мужчине вживили в грудь искусственный левый желудочек. Отработанная операция, которую проводят, чтобы люди дождались очереди на пересадку или в качестве восстановительной терапии.

С таким аппаратом Арсену стало легче дышать и передвигаться, он даже устроился на работу – на вахту. Правда, с собой на плече всё время приходилось носить аккумулятор для механизма. Мужчина строго соблюдал все рекомендации врачей и принимал назначенные лекарства. Медики продолжили наблюдение за пациентом и со временем увидели прогресс. Собственный левый желудочек сердца Арсена, буквально отдохнув пару лет, полностью восстановил свою функцию. Оказалось, что трансплантация пациенту уже не нужна, как и сам механический насос.

"Мы приходили к этому решению больше полугода. Мы наблюдали, мы смотрели, мы оценивали объемы левого желудочка, толщину стенок, как он сокращается. оценивали режимы работы аппарата", - рассказал Марат Сагиров.

Арсен без аппарата пережил летнюю жару. Недавно ему удалили провод, через который к насосу шло питание. Мужчина продолжает строжайше соблюдать все рекомендации врачей и надеется, что никакие механизмы ему больше не понадобятся.