Коллекцию Музеев Московского Кремля пополнил уникальный экспонат

Уникальный лоток, изготовленный лучшими мастерами фирмы Карла Фаберже, пополнил коллекцию Музеев Московского Кремля.

В изделии сочетаются разные направления прикладного искусства. Корпус овальной формы выточили из бовенита - минерала светло-жёлтого цвета. Камень отполировали до зеркального блеска и поместили в оправу.

Главный элемент лотка - две литые фигурки лебедей из золота. Шеи птиц украшают ожерелья с цепочками из алмазов и гранатовыми кулонами в форме сердца.

"Трудно представить, что в нём что-то хранили, потому что сам этот предмет больше относится к категории самых редкостных произведений, которые тогда называли "обже-де-фантази". Это предметы художественные и, на самом деле, с точки зрения практической пользы абсолютно бесполезные", - рассказала ведущий научный сотрудник Музеев Московского Кремля Татьяна Мунтян.