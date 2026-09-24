В Минске опровергли сообщение об антитеррористической операции КГБ Беларуси

КГБ Беларуси круглосуточно и без выходных ведет работу по нейтрализации угроз национальной безопасности. Тем не менее, сообщение про "разоблаченную ДРГ" не соответствует действительности, сообщил Telegram-канал "Народный антифейк".

Подчеркивается, что вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации. Опубликованная в поддельном Telegram-канале Комитета государственной безопасности Беларуси информация о том, что ведомство пресекло диверсию на объекте в России, является недостоверной.

Пост с утверждением о том, что Комитет пресек деятельность группы, готовившей диверсию на одном из стратегических объектов России, появился в фейковом канале КГБ минувшей ночью. Утверждалось, что координация деятельности группы осуществлялась с территории Украины. Беларусь же планировалось использовать в качестве транзитного маршрута для передачи оборудования, беспилотных летательных аппаратов и средств связи.