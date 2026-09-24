Несчастная любовь, жизнь с мамой и страх стать отцом: вот из-за чего болела душа Сергея Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов внезапно скончался во время поездки в Якутию. Журналисту было 58 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Мечтал о простых вещах — семейном счастье и продолжении рода

Сергей Соседов появился на свет в Москве. Его отец, ныне покойный Василий Соседов, служил в милиции, а мать, Антонина, трудилась инженером-техником. Вместе с ним рос и старший брат, Владимир. Талант к музыке и журналистике обнаружился только у Сергея. Мальчик окончил музыкальную школу по классу фортепиано, рано начал журналистскую практику в газете "Гудок".

Далее карьера Соседова складывалась весьма успешно. Он с красным дипломом окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики МГУ и принялся активно работать в различных изданиях и на телевидении. Сейчас его знает, пожалуй, каждый исполнитель в нашей стране. С личной жизнью Сергею, правда, не повезло.

До самой смерти он жил с мамой, сам критик говорил, что вполне этим доволен. В интервью Алене Жигаловой Соседов признался, что не может жить один, и даже когда мама уезжает на несколько дней на дачу, он чувствует острую тоску.

"Я не хочу жить один. Моя мама как никто другой может заботиться. Я избалован заботой, она очень редкий человек. Считаю, что это подарок судьбы. От нее идет добро, она настолько естественная, у нее голос молодой женщины, она удивительна! Я чувствую эту нехватку, когда ее нет. Я не могу без мамы! Если бы у меня был человек, которого я жду, я бы его всем представил. Я бы ушел с превеликим удовольствием! Но уходить в пустоту — нет", — заявлял Соседов.

Сергей очень хотел найти свою вторую половинку. Для него была очень важна не только физическая привлекательность, но и интеллект партнера, все это, по его словам, должно "идти в одной связке", а встретить подходящего по всем параметрам человека пока не получилось.

"Мама и папа ни разу в жизни мне не задали вопрос, когда я женюсь. Никогда, как на духу говорю! Мама очень интеллигентный человек. Переживает, конечно. Любовь — это больше платоническое чувство. Я быстро охлаждаюсь. Я очень свободный человек, мне не дано любить", — признавался Сергей.

Хуже одинокой старости только предательство

Критик говорил, что одинокая старость его пугает, но еще страшнее — оказаться преданным, обманутым и вырастить несчастных детей. О продолжении рода Соседов иногда задумывался, размышлял он и о вероятности взять приемного ребенка, но на такой шаг он так и не решился.

"Сегодня другой мир, совершенно другой. Мир, который я не люблю. По большому счету, это не мой мир. Мне неуютно в этом мире. В мире гаджетов, интернета, в мире, где все просвечивается..." — со слезами на глазах делился Сергей.

Шоумен рассказывал, что часто наблюдал за чужими детьми и видел, как они растут. Модные смартфоны, необходимость покупать вещи по последней моде, "как у друзей", зависимость от социальных сетей ужасали Сергея, который подобное просто ненавидел.

"Мой же ребенок будет несчастным в этой ситуации. А по-другому он будет "белой вороной". Я не буду покупать вещи в угоду кому-то там, но это я. А ребенок — это человек другой, он отделен от меня, а там другие нравы. "У Мани новый iPad, у Ульяны новые туфли, а я хожу в стоптанных..." Мда... А я что, туфли должен покупать новые?! Я должен гнаться за родителями Ульяны, Паши, Гриши, Вани?! Мы воспитывались в скромности, был Советский Союз, была единая школьная форма. Ну, я вообще человек не от мира сего..." — эмоционально делился Соседов.