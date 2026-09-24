Обеспечивающая Европу интернетом станция Starlink загорелась в Польше

Пожар на станции с наземным шлюзом спутниковой связи Starlink вспыхнул вечером 23 сентября в Мазовецком воеводстве Польши. Этот объект – часть инфраструктуры, обеспечивающей подключение спутников Starlink к наземной сети Интернет.

Польская установка вместе со станцией, расположенной в литовском Каунасе, обслуживала пользователей в Центральной Европе. Связаны с польской станцией и спутники, расположенные над территорией Украины.

На место происшествия прибыли три пожарные бригады. Пожар удалось потушить, однако огонь повредил электрический распределительный щит и генератор, питающие крупный узел спутниковой связи. Полиция, Агентство внутренней безопасности и Центральное бюро расследований выясняют причины пожара. Одна из версий – поджог, передает БелТА.