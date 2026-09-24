Врачи не могут спасти онкобольную Лерчек: она страдает от жутких болей

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала в феврале. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

Однако блогер всем своим видом показывает, что не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн и посещает светские мероприятия. Но обмануть болезнь у Чекалиной не выходит. Рак постепенно разрушает ее организм.

Недавно жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, сообщил, что блогерше лучше не становится даже после проведенной несколько недель назад блокады. В итоге Валерия отправилась на очередное обследование.

"Сделали МРТ спинного мозга, оно получилось нечетким. Будут делать еще раз, чтобы понять, есть ли там метастазы или нет, в чем причина, собственно говоря, болей", - сообщила Чекалина на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм"

Примечательно, что блогера на каталке по больнице возил жених. Влюбленные уточнили, что Лерчек и сама может передвигаться, но с трудом, потому что страдает от болей в спине и в ногах. А по лестницам возлюбленный носит Валерию на руках.

Ранее в близком окружении блогера рассказали, что она будет лечиться до конца жизни. "Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели", - сообщил знакомый с ситуацией человек.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>