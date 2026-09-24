Российские войска за прошедшие сутки освободили четыре населенных пункта в зоне проведения СВО.

В Харьковской области бойцы группировки "Север" взяли под контроль Бузово и Хижняково, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Продолжаются бои за Рубленое и Хрипуны.

В Запорожской области силами группировки "Восток" освобождена Светлая Долина, а в ДНР бойцы группировки "Центр" взяли Доброполье.

В оборонном ведомстве отметили, что ВС России расширили внешнее кольцо окружения ВСУ в районе Доброполья в ДНР, а также отразили попытки прорыва врага из кольца окружения в направлении Святогоровки.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.