Песков ответил на планы Зеленского прилететь в Москву на ракете

В Кремле прокомментировали планы Владимира Зеленского прилететь на переговоры в Москву "на ракете". По словам пресс-секретаря президента России, украинский лидер, по сути, не отказался от визита.

"Зеленский не отказывался от приезда в Москву, я, по крайней мере, этого не слышал", - сказал Песков, добавив, что президент Украины делает много разных заявлений на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Представитель Кремля отметил, что Россия открыта к мирному урегулированию на Украине. При этом Москва хочет мира, а не перемирия.

Накануне Владимир Зеленский обматерил российских журналистов, отвечая на вопрос, когда он поедет в Москву. Украинского президента несколько раз спросили о его планах. Сначала он игнорировал вопросы, но потом перешел на русский язык.

"На ракете, *****, — сказал Зеленский.