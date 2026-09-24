Песков ответил на планы Зеленского прилететь в Москву на ракете

В Кремле прокомментировали планы Владимира Зеленского прилететь на переговоры в Москву "на ракете". По словам пресс-секретаря президента России, украинский лидер, по сути, не отказался от визита.
"Зеленский не отказывался от приезда в Москву, я, по крайней мере, этого не слышал", - сказал Песков, добавив, что президент Украины делает много разных заявлений на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Представитель Кремля отметил, что Россия открыта к мирному урегулированию на Украине. При этом Москва хочет мира, а не перемирия.
Накануне Владимир Зеленский обматерил российских журналистов, отвечая на вопрос, когда он поедет в Москву. Украинского президента несколько раз спросили о его планах. Сначала он игнорировал вопросы, но потом перешел на русский язык.
"На ракете, *****, — сказал Зеленский.