Кремль поторопил Пашиняна с выбором между ЕС и ЕАЭС

Еревану пора сделать выбор в вопросе между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что Россия уважительно относится к суверенным правам Армении.

Песков сообщил журналистам, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вскоре прибудет в Москву. Точная дата визита пока не согласована, но он состоится в ближайшее время.

Песков уточнил, что Армения уже использует интеграционные стандарты ЕАЭС. А переход к стандартам Евросоюза создаст несоответствие между условиями двух организаций в самых различных областях. Очень важно, чтобы нормы одной из стран-членов ЕАЭС не вступали в противоречие с правилами и принципами интеграционного объединения, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.