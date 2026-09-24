Суд отказался прекратить дело мотоциклиста, сбившего фотографа Добромилову

Сегодня Дорогомиловский суд Москвы отказался прекращать уголовное дело в отношении мотоциклиста Максима Завирюхи, который в мае этого года насмерть сбил фотографа Ксению Добромилову.

Сообщается, что мать погибшей пошла на примирение с байкером, он раскаялся и выплатил семье два миллиона рублей. Однако суд не посчитал это основанием для закрытия уголовного дела. Новое заседание пройдет в октябре.

Напомним, ЧП произошло на Большой Дорогомиловской улице. Фотограф снимала байкеров, один из которых не справился с управлением и сбил женщину. В тяжелом состоянии ее госпитализировали, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Следствие считает, что байкер нарушил правила ПДД, что привело к аварии.