"Как так вышло?": сын пропавших Усольцевых не верит, что останется без многомиллионного наследства

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Правоохранители уверены, что туристов нет в живых. А в Сети строят самые разные версии произошедшего, активно обсуждаю, что Усольцевы могли сбежать. Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов поначалу не верил в смерть близких, он надеялся, что его отчим, мама и сестра уехали за границу. Но теперь и Данил потерял надежду.

Пасынок Сергея Усольцева решил претендовать на наследство бизнесмена. Но когда Данил стал собрать документы, выяснилось неожиданное — оказывается, Усольцев не усыновил его, хотя в семье об этом велись разговоры.

"Для меня открытие, что он меня не усыновил. Но это еще не подтвержденный факт. Мне кажется, мое свидетельство о рождении куда-то задевали. Загадка какая-то. Как так вышло, что я не сын своему отцу?" — заявил Баталов в эфире программы "Пусть говорят".

Если Данил сможет доказать родство с Сергеем, то ему достанутся активы Усольцева, которые, по некоторым оценкам, превышают 700 миллионов рублей. Баталов же уверяет, что, несмотря на достаток родных, их семья никогда не жила в роскоши. В эфире программы он также подчеркнул, что сейчас может претендовать только на наследство от матери.