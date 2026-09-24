Вот чего больше всего боялся Сергей Соседов: об этом стало известно только после его смерти

23 сентября стало известно о смерти Сергея Соседова. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, хорошо знавшая музыкального критика, высказалась о его завещании и назвала главный страх.

Сергей Соседов был обеспеченным человеком, но не шиковал. Лишь в последнее время, когда съемки на телевидении стали частыми и денежными, музыкальный критик позволили себе покупку новой квартиры в Москве. Кроме того, журналист копил и инвестировал.

"Завещание Сергей по идее мог составить на кого угодно, в этом случае могут возникнуть разные нюансы. Но я сильно сомневаюсь, что Сергей оставил завещание. Мы с ним давно приятельствовали: он очень любил жизнь. Одним из главных страхов его было то, что уйдет мама, и он останется один. К тому же Соседов был эмоциональный, немного суеверный. Поэтому я думаю, что никакого завещания он не составлял", - сообщила Вербицкая-Линник.

В любом случае наследницей Соседова является его старенькая мать Антонина Петровна. Она получит свою долю вне зависимости от того, оставил музыкальный критик завещание или нет.

"Мама Сережи Антонина Петровна, будучи нетрудоспособной в силу возраста, пенсионеркой, защищена законом как слабая сторона. Она по закону – обязательный наследник и наследует вне зависимости от содержания завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы ей по закону в отсутствие завещания. Иными словами, с точки зрения закона Антонина Петровна защищена от любых претензий, ее доля гарантирована", - подчеркнула адвокат.

Вербицкая-Линник предположила, что это наследство совсем не обрадует мать Соседова, скорее, будет постоянно напоминать о потере сына и вгонять в тоску и скорбь, передает "МК".

"Прежде всего нужно пожелать ей сил пережить эту утрату. Это, безусловно, вопрос веры, но я верю, что мы все встретимся с ушедшими от нас близкими в лучшей жизни. И ее Сережа будет ее ждать там. Молодой, умный, талантливый и очень любящий сын", - заключила специалист.

Напомним, Сергей Соседов умер 23 сентября будучи в командировке в Якутии. Сообщалось, что в отеле он спускался по лестнице и упал, при падении сильно ударившись головой. Скорую помощь вызвали сразу, критика оперативно отправили в больницу. Однако врачам не удалось спасти пациента.

По некоторым данным, падение на лестнице не было случайным: у Сергея Соседова мог оторвался тромб. Коллеги говорили, что у критика имелись проблемы с сердцем. Усугубить ситуацию и спровоцировать тромбоз мог длительный перелет в Якутию.

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