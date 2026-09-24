Совет ЕС одобрил выплату в 3 миллиарда евро Киеву

Восьмой по счету транш в почти 3 миллиарда евро из фонда для Украины получит Киев. Выплату одобрил Совет ЕС. Подчеркивается, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены за счет средств займа на поддержку Украины.

В заявлении Совета ЕС поясняется: одобрение связано с тем, что Украина успешно выполнила очередные десять целевых показателей. В целом же Киев выполнил 84 из 95 условий, предусмотренных графиком программы, восхищаются успехами Киева в Совете.

Указывается также, что Совет ЕС внес изменения в план для Украины. В него включен добровольный безвозмездный финансовый взнос в размере 1 миллиарда норвежских крон. Отмечается,, что после выплаты восьмого транша общий объем средств, полученных Киевом с середины 2024 года, превысит 32 миллиарда евро.