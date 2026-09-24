Яндекс научит школьников распознавать приёмы социальной инженерии и защищаться от кибермошенников

Яндекс во второй раз принял участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез". Эксперты компании в области цифровой безопасности подготовили онлайн-урок для школьников о том, что такое претекстинг и как вовремя распознать правдоподобный обман, чтобы не попасться на уловки кибермошенников.

Урок предназначен для детей от 6 лет и старше, но подойдёт и взрослым – например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности.

Претекстинг – это вид мошенничества, при котором злоумышленник придумывает правдоподобную историю, чтобы выманить у человека личную информацию, деньги или заставить его совершить нужное преступникам действие. Например, он может притвориться администратором популярной игры, чтобы получить пароль от аккаунта. В таких сценариях мошенники всегда давят на эмоции – страх, стыд или жалость – и делают акцент на срочности, чтобы человек не успел усомниться в "легенде".

Формат урока – короткий мультфильм. В нём на примере главного героя – рыбки-коробочки из подводного города Кораллвиль, школьники узнают, как мошенникам удаётся придумывать правдоподобные "легенды", какие сценарии они используют, чтобы вызвать доверие жертвы и как обезопасить себя от возможных угроз. Видеоряд сопровождают тифлокомментарии – короткие описания того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают незрячим и слабовидящим пользователям не упустить ничего важного.

"Кибермошенники нередко выбирают своей целью детей, рассчитывая на их неопытность и доверчивость. Цель нашего нового урока – научить детей мыслить самостоятельно, критически относиться к любой информации и не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись и что бы ни говорили. На простых примерах мы объясняем школьникам, что ни на какие просьбы посторонних людей о срочной помощи нельзя реагировать незамедлительно – всегда нужно сначала сделать паузу и обратиться за советом к взрослому, которому ты доверяешь", – говорит Александр Каледа, директор по информационной безопасности в Яндексе.

"Новый сезон проекта "Цифровой ликбез" поможет людям не просто узнать о распространенных схемах мошенничества, а научиться распознавать их по конкретным признакам и действовать без паники: остановить разговор, проверить информацию по официальному каналу, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать коды из СМС. Сегодня цифровая грамотность становится таким же базовым навыком безопасности, как умение закрыть дверь или проверить документы. В 2025 году в России зарегистрировали 663 тыс. киберпреступлений, а ущерб от действий злоумышленников составил 189,5 млрд рублей. Поэтому наша задача – дать школьникам понятный алгоритм, который поможет вовремя сказать мошеннику: "Стоп, я сначала проверю" и, возможно, научить этой механике своих родителей, бабушек и дедушек" – отмечает Юлия Горячкина, директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО "Цифровая экономика".

К мультфильму прилагаются методические материалы, которые упростят учителям подготовку к уроку, – презентация с фактами о претекстинге, интерактивными заданиями и примерами из жизни, а также примерный сценарий занятия. В конце урока школьники смогут пройти тест, чтобы проверить и закрепить полученные знания. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к нему можно на сайте: https://digital-likbez.datalesson.ru/videos/57/

Яндекс регулярно рассказывает детям о правилах безопасного поведения в сети. Например, школьники 1 – 4 классов могут изучить курс "Безопасность в интернете" – в прошлом году в нём появились два новых урока: "Что такое дипфейки" и "Как обманывают в онлайн-играх". Детям постарше доступен интерактивный квест от Яндекс Браузера и Яндекс Учебника, который научит распознавать фишинг и расскажет как защитить личные данные от злоумышленников в сети. Также в прошлом году в рамках проекта "Цифровой ликбез" Яндекс выпустил онлайн-урок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз – с момента запуска его прошли свыше 850 тыс. школьников по всей России. Подробнее о проектах Яндекса в сфере детской безопасности можно узнать на отдельной странице: https://yandex.ru/company/security/kids

"Цифровой ликбез" – всероссийский просветительский проект, организованный АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Он включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности и кибербезопасности. Все ролики и материалы доступны на сайте проекта: https://digital-likbez.datalesson.ru/