Органы опеки взяли на контроль семью Джигана и Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана. В настоящее время дети работают с психологами. А семью взяли на контроль органы опеки. Теперь они могут в любое время приходить с проверками.

Модель, блогер, бизнесвумен Оксана Самойлова просит передать ей полное право на воспитание детей и давать видеться с отцом, рэпером Джиганом, только после согласия. При этом особенно подчеркивается, что встречаться с наследниками артист может исключительно в состоянии полной адекватности и трезвости. Если детям грозит опасность и на них оказывают вредное влияние, Оксана может отказать.

Сейчас четверо наследников Самойловой и Джигана работают с психологами. Экспертиза показала, что они получили психологическую травму. Теперь семья на контроле у органов опеки, и сотрудники могут приходить к ним с проверками, передает Mash. Если за шесть месяцев его снова обнаружат в неадекватном состоянии, это сочтут опасным поведением, что в перспективе грозит полным лишением родительских прав.

Напомним, еще летом Джиган взял в заложники прислугу, угрожал оружием, обвинял в предательстве, сливе информации и национализме. А одного из работников и вовсе в педофилии. Угрожая оружием, артист заставил мужчину признаться в этом, а потом приказал бежать и начал стрелять вслед. Рэпер ранил его в ногу и руку.

В это время дети Джигана находились в доме. Они прятались и звонили маме Оксане Самойловой, которая находилась в Италии. Дети боялись, что отец их убьет. Лишь спустя десять часов Джигана удалось скрутить и успокоить. В настоящее время он проходит лечение в одном из реабилитационных центров Израиля.

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