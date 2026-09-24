Брюссель отменил импортные пошлины на товары из Армении

Временные меры по либерализации торговли для армянских товаров официально принял Совет ЕС. Как сказано в сообщении на сайте европейского органа, меры призваны поддержать экономику Армении после введения торговых ограничений со стороны России.

Утверждается, что нововведения позволят либерализовать около 80% экспорта Армении в ЕС. Приостанавливается действие импортных пошлин на широкий спектр товаров, в том числе на некоторые виды сельскохозяйственной продукции. Меры будут действовать в течение двух лет.

В то же время, документом предусмотрены определенные условия для защиты рынка ЕС. Они припасены на случай, если импорт негативно скажется на положении европейских производителей. Отмечается, что окончательное решение было принято после того, как Европейский парламент одобрил без поправок предложение Еврокомиссии.