Романович: "Соседов умер той смертью, которую так боялся"

Сергей Соседов умер 23 сентября. Смерть настигла музыкального критика в Якутии, куда он прилетел, чтобы возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока-2026". Телеведущему было всего 58 лет.

Подробности смерти Соседова раскрыл глава города Нерюнгри Илья Гудошник. По его словам, Сергей проснулся и хорошо себя чувствовал, шутил и фотографировался с поклонниками. Журналист шел на завтрак в отеле, но внезапно потерял сознание и упал на лестнице.

Эту информацию подтверждает и директор гостиницы, в которой провел свой последний день Соседов. "Ему стало плохо, и вот лестничный пролет получается… обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко", — объяснил Тамерлан Караев.

Причиной смерти музыкального назвали оторвавшийся тромб. Медики боролись за жизнь Сергея, но во время операции в больнице его сердце остановилось.

Актер Сергей Романович высказался о трагедии. Он отметил, что хорошо знал Соседова. Они вместе снимались в сериале.

"Мне попался его рилс, где он говорит: "Я боюсь смерти, но не той, которая приходит закономерно". Типа, я не боюсь логичной смерти, которая приходит с возрастом. А умер он, упав с лестницы. То есть абсолютно нелепая, глупая, странная смерть. Та самая, которой он боялся. И в такие моменты ты понимаешь вот эту злую шутку, которую часто с тобой играет жизнь — когда с тобой происходит именно то, чего ты боишься", — поделился Романович.

Тяжело переживают уход Сосоедова и его коллеги. Журналист Феликс Грозданов на своей странице в соцсети оставил разрывающее душу послание.

"Друг мой, Сергей Соседов!.. Я считаю, что хорошие слова надо говорить людям при жизни, а не тогда, когда остаются только слезы и воспоминания. Спасибо за десятилетия дружбы, за встречи на фестивалях, за комментарии, в которых ты никогда не отказывал, за профессиональный, иронично-саркастичный взгляд на артистов, за собственное мнение, за неординарность, яркость, смелость. За то, что ты был. До встречи", — написал Феликс.