Погода в Москве и Подмосковье объявлена опасной

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности введен в Москве и Московской области в связи с сильным ветром.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, в четверг, 24 сентября, в столичном регионе усилился юго-восточный ветер. Местами его скорость в порывах может составлять 17 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до вечера 24 сентября.

Главное управление МЧС России по Москве в связи с непогодой советует автомобилистам парковать машины в безопасных местах, избегая рекламные щиты и шаткие конструкции. Граждан призывают проявить внимательность и не оставлять детей без присмотра.

Предупреждает об опасной погоде и подмосковный главк МЧС. Ведомство уточнило в своем "Макс"-канале, что до 19 часов 24 сентября местами по Московской области сохранится юго-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Граждан просят быть бдительными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности.

Ранее руководитель центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что ощутимый перелом в погодных условиях в Москве может наступить уже к концу первой декады октября. Метеорологи допускают, что в этот период в столичный регион придет холодная волна со снегом.