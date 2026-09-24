Министр иностранных дел России Сергей Лавров "вернул всех на землю" во время выступления на мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На это указала в четверг, 24 сентября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как напомнила чиновница, Лавров выступал после речи главаря киевского режима Владимира Зеленского, который, казалось бы, "от всей души, действительно полагая, что таким образом может внести свой вклад в урегулирование, настаивал на том, что нужны переговоры обязательно и заморозка боевых действий или остановка боевых действий".

Казалось бы, "ничего плохого в этом выступлении никто бы не нашел, только очень хорошее", однако стоило главе российской дипломатии напомнить о реалиях, как все вернулись с небес на землю, подчеркнула Захарова в интервью Владимиру Соловьеву для "Вестей". По ее выражению, Сергей Лавров "вернул всех в исторический контекст".

Также Мария Захарова объяснила расхождения в заявлениях российского МИД и главы американской дипломатии Марко Рубио после его встречи с Сергеем Лавровым. Чиновница отметила, что "это просто стилистика американцев — высвечивать только то, что им сейчас конкретно нужно", в то время как российская сторона раскрывает публике "основные вехи состоявшегося разговора".

Напомним, Сергей Лавров в Нью-Йорке подчеркнул жесткую позицию России по Украине: никакие территориальные притязания на российские территории неприемлемы и обсуждаться не будут, останавливать спецоперацию даже на период переговоров наша стране не собирается.