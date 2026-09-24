"Его еще можно спасти": эксперт высказался о положении SHAMANа

Вокруг певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) ходит множество слухов. В основном они почему-то негативные. В частности, ему пророчат скорое завершение карьеры.

Так, недавно актриса Яна Поплавская заявила, что SHAMANа "уже нет", потому что он "загубил свою карьеру". По ее мнению, пока певец молчал, все было хорошо, вокруг него был ареол таинственности и легендарности. Но стоило артисту открыть рот - и все покатилось по наклонной. Таинственный образ рассеялся, как дым.

Популярность артиста явно пошла на спад. Если два-три года назад он собирал аншлаги, то в настоящее время билеты на его выступления продаются неважно. Тем не менее, пиар-технолог Вадим Горжанкин высказал мнение, что положение Ярослава Дронова еще можно улучшить.

"Его еще можно спасти как артиста... Но для этого ему нужны новые хиты. А их очень давно не было. И проблема SHAMANа именно в этом - нет новых хитов. Если они не появятся в ближайшее время, то он перейдет в ранг полузабытых звезд, которых будут приглашать только на сборные концерты", - отметил специалист.

По мнению эксперта, SHAMAN в своем время допустил несколько ошибок. "После того как развелся, ему надо было создать образ одинокого страдальца. Но он пустился в показной роман с Екатериной Мизулиной, устроил свадьбу. Это можно было сделать как-то через определенное время и не так напоказ... Потому что и этот его роман, и свадьба публике не понравились. Мизулина воспринимается неоднозначно, особенно молодежью. Вот на этом этапе у него все пошатнулось, а не когда он микрофоны в штаны засовывал. Ну а дальше у него все началось напоказ, включая слишком частое участие в дежурных политических мероприятиях. Ореол таинственности растаял. Имидж был уничтожен", - рассуждает эксперт для "Мира новостей".

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