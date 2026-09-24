Режим повышенной готовности ввели власти Хакасии из-за нашествия медведей

Жителям и гостям Хакасии рекомендовано воздержаться от поездок в лес, тайгу, на рыбалку и за грибами. Не советуют им также гулять по экологическим тропам и особо охраняемым природным территориям - вероятность встречи с хищником очень высока.

Власти Хакасии из-за опасности нападения медведей ввели режим повышенной готовности. Во всех районах республики приняты решения о регулировании численности медведя. По данным республиканского Минприроды, на сегодняшний день обезврежено 133 потенциально опасных бурых медведя.

С июля 2026 года в Хакасии было зарегистрировано около 4 тысяч сообщений о выходе медведей к людям. В этом году на территории республики насчитывали 2 тысячи 245 медведей. За четыре года их численность выросла на 609 особей. Местных жителей просят не оставлять на дачах излишки урожая, а главам населенных пунктов поручено ликвидировать несанкционированные свалки – все это привлекает голодных хищников, передает "Интерфакс".