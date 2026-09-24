Вернувшийся в США принц Гарри крупно опозорился перед толпой: вот что произошло

Принц Гарри оставил детей и Меган Маркл в Британии, а сам улетел в США, где выступил на встрече Clinton Global Initiative. Речь герцога Сассекского должна была стать ключевым событием мероприятия, но обернулась страшным позором.

Младший сын Карла III говорил об опасностях искусственного интеллекта, но внезапно перестал работать телесуфлёр. Когда текст его речи исчез, Гарри прекратил выступление и просто ушёл со сцены. Зрители наблюдали неловкую сцену: принц несколько секунд стоял на сцене в полной тишине, а затем наконец произнёс: "И на этом всё".

Когда аппаратуру наладили, Гарри вернулся. "И снова здравствуйте. Итак, ИИ пробрался в мою речь, поэтому меня попросили вернуться и закончить её. Интересно посмотреть, что же именно его так обеспокоило", — попытался пошутить принц, но провал уже было сложно скрыть.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила, почему, по её мнению, произошедшее показывает, что герцог скорее "актёр", чем тот "эксперт", каким он представляет себя публике. "Когда выключили текст, у Гарри одновременно отключились и мысли, и слова. Конечно, нам следует посочувствовать Гарри, но его реакция была похожа на “сбой” не слишком уверенного в себе исполнителя: он пытался скрыть проблему от аудитории и оказался неспособен продолжать", — отметила специалист.