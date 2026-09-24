Высокая активность авиации США зафиксирована над Ормузским проливом. Минувшей ночью американскую разведывательную авиацию заметили над островами Кешм и Хенгам, а над иранской провинцией Керманшах видели самолеты и малые дроны.

Как заявил источник агентства РИА Новости, все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации. Как стало известно, Вашингтон также перебросил в регион 12 истребителей F-16 с базы Шпангдалем.

Дональд Трамп в конце августа объявил о начале экономической операции против Тегерана. Президент США утверждал, что это означает изоляцию беспрецедентного масштаба. На прошлой неделе в Тегеране заявили, что Иран передал Соединенным Штатам через Катар предложение о мире. Однако между сторонами сохраняется множество разногласий.