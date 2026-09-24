Публикации украинских средств массовой информации о том, что в Нью-Йорке во время недели Генассамблеи ООН проходят трехсторонние переговоры по Украине, не соответствуют действительности.

Фейк опровергли в окружении спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

По словам представителя Кирилла Дмитриева, вопреки заверениям украинских СМИ и пабликов "никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут" (цитата по ТАСС).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что никаких сдвигов в переговорном процессе по Украине по-прежнему нет. Хотя Москва готова возобновить диалог и дипломатию, в нынешних условиях наша страна продолжает решать задачи специальной военной операции на поле боя.

Тем временем президент США Дональд Трамп, продолжающий настаивать на своем статусе всеобщего миротворца, заговорил про новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. За несколько дней до этого глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что "для серьезных разговоров мы всегда открыты".