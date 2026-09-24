ФРГ предложила США запустить производство ракет Patriot в Европе

Германия предлагает США развернуть на европейской территории дополнительные производственные мощности для выпуска зенитных управляемых ракет семейства Patriot. Это подтвердил в четверг, 24 сентября, министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Как уточнил германский политик, речь идет о PAC-3, PAC-2 GEM-T, а в гипотетической перспективе — и о производстве самих комплексов Patriot в Европе, если американцы дадут на это добро.

Детали предложения, переданного Вашингтону, Писториус раскрывать не стал, отметив лишь, что инициатива озвучена — теперь дела за решением Белого дома, Пентагона и оборонной компании Lockheed Martin. При этом министр подчеркнул, что Берлин надеется получить положительный ответ: "Германия этого бы хотела" (цитаты по ТАСС).

Ранее с предложением по Patriot к американцам обращался возглавлявший Министерство обороны Украины Михаил Федоров. Он предложил Соединенным Штатам помощь в создании армии беспилотников в обмен на поставки противоракетных комплексов Patriot в ближайшее время. Реакция Вашингтона неизвестна.

Тем временем экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что всех имеющихся в настоящее время в мире средств противовоздушной обороны не хватит, чтобы защитить Украину от ударов российской армии. Политик критически охарактеризовала положение киевского режима из-за отсутствия эффективных средств борьбы с новыми видами беспилотников.