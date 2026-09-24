В проекте бюджета учтены все текущие вызовы: главное из совещания Мишустина по экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с заместителями, передает ТАСС. В центре внимания были вопросы экономики.

В проекте бюджета страны на 2027-2029 годы учтены текущие вызовы, заявил глава кабмина. Основным фактором роста ВВП станет внутренний спрос.

Безусловным приоритетом России, продолжил Мишустин, должно быть выполнение социальных обязательств, укрепление обороны и развитие экономики. Рост ВВП в 2027 году составит 1,4%, в дальнейшем динамика ускорится до 2,4% в 2029 году.

Также премьер отметил, что расходы федерального бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. Доходы бюджета на 2027 год, по прогнозу, составят 43,3 триллиона рублей с последующим увеличением почти до 48,4 триллиона к 2029 году.

Объем федеральной поддержки субъектов России в бюджете на 2027 год будет сохранен на уровне 2026 года.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что МРОТ в России в следующем году увеличится до 28,9 тысячи рублей.

Ранее Мишустин заявил, что итоги выборов подтвердили поддержку президента со стороны россиян. Подробности читайте на сайте "ТВ Центра".

МРОТ в России в следующем году увеличится до 28,9 тысячи рублей, заявил Силуанов.