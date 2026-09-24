В Сеть слили предсмертные кадры с Сергеем Соседовым: был сам на себя не похож

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри на 59-м году жизни. Музыкальный критик накануне трагедии принял участие в съемках видео, которое теперь воспринимается как прощание.

В ролике ведущий приглашал зрителей на конкурс красоты "Жемчужина Дальнего Востока", который должен был пройти 25 сентября. Выглядел музыкальный критик очень хорошо, улыбался в камеру, но при это он был не похож на себя — на лице щетина и легкий отек.

"Я, Сергей Соседов, там обязательно буду в качестве члена жюри, в качестве рассказчика, в качестве человека, который хочет узнать, как живет этот роскошный край Якутия", — произнес на видео ведущий, после чего отметил, что никогда не был в этом регионе.

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Спустя сутки после публикации этих кадров Соседов умер. Подробности смерти журналиста раскрыл глава города Нерюнгри Илья Гудошник. По его словам, Сергей проснулся и хорошо себя чувствовал, шутил и фотографировался с поклонниками. Журналист шел на завтрак в отеле, но внезапно потерял сознание и упал на лестнице.

Эту информацию подтверждает и директор гостиницы, в которой провел свой последний день Соседов. "Ему стало плохо, и вот лестничный пролет получается… обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко", — объяснил Тамерлан Караев.

Причиной смерти музыкального назвали оторвавшийся тромб. Медики боролись за жизнь Сергея, но во время операции в больнице его сердце остановилось.