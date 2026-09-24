Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созыва

Дмитрий Медведев сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва, передает ТАСС.

Также Медведев отметил, что коллективный Запад и "киевские клоуны" пытались сделать все, чтобы сорвать выборы, но им не удалось.

Народ России, несмотря на атаки, не сдался и дал достойный ответ киевском режиму, поддержал курс президента. Легитимность выборов при этом была на самом высоком уровне. А ветераны СВО, которые избрались на прошедших выборах, внесут свой вклад в развитие страны.

Победа над врагом является главной задачей, которая стоит перед Россией, добавил Медведев.