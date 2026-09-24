Медведев назвал кандидатов в председатели комитетов Госдумы

В "Единой России" определились с кандидатами на председательство в комитетах Государственной думы. С учетом результатов партии на парламентских выборов и полученным количеством мандатов ЕР вправе определить руководителей 20 из 35 думских комитетов.
Список кандидатов представил в четверг, 24 сентября, председатель "Единой России" и зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Наряду с этим Дмитрий Медведев озвучил инициативу создания двух новых комитетов в Госдуме: по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству. Политик подчеркнул, что о таком нововведении "речь шла достаточно давно".
Ранее, обращаясь к народным избранникам по случаю 120-летия с начала работы полномочного отечественного парламента, глава государства Владимир Путин подчеркивал: законодательный процесс должен быть системным и, в то же время, творческим.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что в законотворцах много энергии, но важно помнить, что "она может быть созидательной, а может быть разрушительной". Политик признавал, что "некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение", хотя работа народных избранников должна быть созидательной и направленной на благо страны и россиян.