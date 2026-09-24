Минфин: МРОТ в 2027 году вырастет почти на 2 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится в 2027 году до 28 935 рублей. Об этом рассказал в четверг, 24 сентября, министр финансов Антон Силуанов.

На заседании правительства, посвященном федеральному бюджету на следующую трехлетку и другим финансовым вопросам, глава Минфина напомнил про поставленную президентом задачу довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

В 2027 году МРОТ увеличится на 6,8%, что составит около 2 тысяч рублей — с 27 093 до 28 935 рублей в месяц.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина подчеркнул: выполнение социальных обязательств остается безусловным приоритетом внутренней политики в России. Он учитывается при решении бюджетных, экономических и финансовых вопросов.

Ранее глава государства Владимир Путин напомнил, что повестка правительства нацелена на ощутимые позитивные изменения в жизни россиян, а сделать это представители власти могут лишь при полной отдаче сил.

Также президент подчеркивал, что базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, равно как и для повышения благополучия российских семей являются структурные изменения занятости и формирование экономики высоких зарплат. Повышение доходов граждан остается приоритетным направлением работы властей России.