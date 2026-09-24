Телевизионный пул президента США визит лидера КНР не снимает. У Дональда Трампа продолжается конфликт с прессой. Из-за бойкота ведущих каналов трансляцию ведет сам Белый Дом. Едва шасси китайского борта номер один коснулись посадочной полосы на военной базе Эндрюс, американские СМИ разразились гневными тирадами: Трамп радушно привечает врагов Запада и продолжает конфронтацию с союзниками. Владимира Путина, напоминают они, на Аляске приветствовали с не меньшей помпой.

Для Си Цзиньпина - максимальные торжества и ВИП-прием. Президента Франции Трамп так не привечал. Репортеры заостряют внимание на реакции Дональда Трампа во время пролета бомбардировщика. Переживший несколько покушений, от громкого шума он изменился в лице, заметно дернулся и стиснул зубы. Стоявший рядом Си Цзиньпин сохранил невозмутимое выражение лица.

Wall Street Journal пишет: Белый дом прогнулся под пожелания Пекина о статусе визита. Первого государственного за 11 лет. По версии издания, американская администрация изначально сомневалась в необходимости проведения торжественных церемоний, но в итоге уступила. Ведь для китайской дипломатии символизм имеет огромное значение.

"Лидер Китая Си Цзиньпин хотел, чтобы его предстоящая поездка в США рассматривалась как государственный визит – самый высокий уровень дипломатического церемониала. Две стороны несколько недель спорили касательно того, как назвать эту поездку, прежде чем Вашингтон удовлетворил запрос Пекина", - также говорится в материале.

Реверансы в сторону Пекина Трамп затеял неспроста. На фоне иранской авантюры ему сейчас нужно затишье хотя бы на китайском экономическом фронте. Сам развязал торговую войну с КНР. Теперь сам же продлевает торговое перемирие. Договорились до 10 января. Штатам важно сохранить поставки китайских редкоземельных металлов, от которых зависит производство электроники, автомобилей, оборудования и изделий оборонного назначения.

В честь китайского лидера президент США анонсировал грандиозный государственный ужин, на котором, по данным американской прессы, тоже настояла китайская сторона. Оппонентов Трампа даже из его родной Республиканской партии на банкете не будет, но заранее его осудили.

Во время этого визита в США китайский лидер не планирует заезжать в Нью-Йорк и участвовать в мероприятиях Генассамблеи. Тревожный звоночек для руководства организации, которую давно призывают реформировать. Однако с полей ООН Си Цзиньпина все-таки достали. Отошедший на второй план, но никак не желающий уезжать из Нью-Йорка Зеленский напомнил о себе: "Я откровенно попросил президента США, чтобы он поговорил с Си Цзиньпином и попросил лидера Китая повлиять на Путина, чтобы тот закончил войну. Чтобы он хотя бы пошел на деэскалационные шаги, в которых, я уверен, заинтересован и Китай. Я попросил президента Трампа. Он сказал, что все ему передаст".

Содействия Китая хочет человек, который очень радовался утверждению Конгрессом так называемых "адских антироссийских санкций", ведь они могут ударить и по Пекину, Хотя позиция КНР к незаконным односторонним рестрикциям известная: неприятие. И это тот же самый человек, который запретив русский язык у себя в стране хамит российским журналистам на русском.

В МИДе в ответ на это напомнили историю Лжедмитрия, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши. А вот комментарий Дмитрия Пескова: "Во-первых, Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал. Он делает много сейчас заявлений на полях Генассамблеи в Нью-Йорке.

По поводу идей трехсторонних переговоров на высшем уровне или прекращения огня, с которыми украинская делегация скачет по полям ООН, в Кремле напомнили: Москва открыта к процессу урегулирования, но считает, что стремиться нужно к справедливому и долгосрочному миру, а не перемириям.