Приехали выкидывать мусор, но из машины по итогу даже не решились выйти. Эту свалку теперь облюбовали медведи. И уходить явно не собираются. И подобное происходит от Урала до Дальнего Востока. Медведи гуляют по улицам, бродят по дачным участкам и туристическим базам. И попадают на камеры видеонаблюдения. И зачастую подобное заканчивается трагедией.

Нападают медведи не только на крупный рогатый скот, но и на людей. Только за это лето число сообщений - вдвое выше, чем в прошлом году. В Тыве погиб отец российского форварда хоккейной команды "Питтсбруг" Андрея Кузьменко. Мужчина приехал в республику на рыбалку. В Кемеровской области лесной хищник облюбовал территорию одного из садовых товариществ. Вел себя агрессивно, гулял по огородам и громил пасеки.

Как ни пытались местные жители сами прогнать медведя - животное испугать не удавалось. Терпение лопнуло когда зверь залез в загон для птиц. С лесным хищником разбираться пришлось старшему участковому Наталье Стельмаковой. Женщина произвела два прицельных выстрела, чем нейтрализовала животное.

"Ощущение страха пришло уже дома - это, примерно, может, через час-через полтора, когда я села писать рапорт о применении служебного оружия. Тогда я поняла что могло произойти. Что этот хищник мог сгрести нас за секунду, преодолеть это расстояние. Люди у меня живы-здоровы! Для меня самое главное - сохранить людей", - сказала она.

Зоологи сообщают: подобная активность медведей объяснима. Сейчас у них как раз начинается период зажировки перед зимой. Природной пищи не хватает - вот и приходится искать ее ближе к населенным пунктам. Впрочем, причина - не единственная. Охотники уверены: нападения участились в том числе из-за растущей популяции лесного хищника. По закону, самим отстреливать медведей строго запрещено.

Власти на местах пытаются решить: как в таком случае одновременно защитить людей и отучить косолапых от привычки искать пищу рядом с человеком. В районах с критической ситуацией вводят особые режимы безопасности: закрывают туристические маршруты и вводят для жителей комендантский час.