Он просто говорил то, что думал: за что знаменитости любили и ненавидели Сергея Соседова

Зрители его появления на экране ждали, а артисты его оценок боялись. Сергей Соседов - единственный, кто говорил им то, что было страшно услышать. Многие потом признавались - Сергей Соседов был прав. И дружили с ним. Искренне. Каким бы громким ни был очередной скандал на съемочной площадке.

У него было блестящее образование: в конце прошлого века Сергей Соседов с красным дипломом окончил журфак МГУ. А известным стал благодаря резким суждениям и прямым, неудобным вопросам в самых разных телепроектах. Ранг и заслуги звезд его не смущали: под яростное перо и острый язык Соседова попадали и народные, и заслуженные. Он показывал им личный пример.

Порой казалось, что он был беспощаден не только к коллегам по цеху, но и к их близким. Многочисленные проблемы в судьбе дочери Любови Успенской объяснял просто: "Люба всю жизнь была занята своей карьерой - более, чем успешной. А Татьяна - дочь - для нее была на втором плане. Если не на пятом".

Не менее жестко комментировал пышную свадьбу дочки Анастасии Волочковой: "Понимаете, женщины - они такие. Я не хочу шума, никого чтоб не было. Вот. Обвенчаемся в церкви - и все. Домой - и в монашки. А потом решила, что так не надо".

Сама балерина назвала смерть критика немыслимой. Музыканты и продюсеры в один голос признаются: да, над ним смеялись и шутили, но Соседов был одним из самых честных и эрудированных экспертов. За кадром телешоу оставались его глубокие мысли и признания: "Русланову и Зыкину я уже не жду. Время гениальных певиц давно прошло. Самородных певиц. И Бабкиной не будет. И Кадышевой уже не будет тоже".

Несмотря на высокую планку и явную ностальгию, он пытался разглядеть в молодых исполнителях искру таланта. Оценивал так откровенно, что люди впадали в ступор. А он просто говорил то, что думал.

Сергей Соседов отправился 23 сентября в очередную командировку, чтобы встретиться в Якутии с любящими его зрителями в составе жюри конкурса моды и красоты. Вдохновляющая поездка превратилась в трагедию. Вот он поднялся по лестнице. Ступеньки. И с этой лестницы он упал навзничь. Вызвали скорую. Врачи собрали консилиум. Как ни старались, не смогли спасти музыкального критика. Но шоу будет продолжаться. И ближайший, уже отснятый сезон шоу пройдет с участием яркого, непреклонного и самого неравнодушного эксперта.