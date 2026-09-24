Группировка "Центр" продолжает уничтожение окруженной группировки ВСУ в Доброполье ДНР и наступает в направлении Александровки, сообщила пресс-службы Минобороны. С освобождением Доброполья возрастает угроза потери ВСУ основного укрепрайона Донбасса - Славянско-Краматорской агломерации.

Добропольское направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса, также отмечено в сообщении. Доброполье представляет собой мощный укрепленный район ВСУ, который использовался для ударов во фланг и в тыл "Южной" группировки ВС России.

Установление контроля над Добропольем нарушит отлаженную систему обеспечения ВСУ во всей логистической цепочке снабжения в Донбассе, так как через Доброполье проходит одна из основных "артерий" снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области.

Взятие под контроль господствующих высот у Доброполья позволит российским войскам ускорить выход к границе ДНР, добавили в военном ведомстве. Понимая стратегическую важность укрепрайона, ВСУ стремятся деблокировать группировку и не дать ВС России завершить освобождение.

Все атаки ВСУ и попытки выхода из окружения у Доброполья ДНР пресекаются. Украинские войска несут существенные потери, в среднем каждый день уничтожается от 30 до 50 боевиков.