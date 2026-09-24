Ошибка, которую Пугачева долгие годы не может простить себе

Алла Пугачева пять раз выходила замуж, под старость лет она нашла счастье с иноагентом-юмористом, у нее трое детей, в профессиональном плане артистка добилась всего, чего хотела. Но, оказывается, есть один момент, который не дает ей спать по ночам.

Сейчас Примадонна и ее супруг Максим Галкин* (признан в России физлицом-иноагентом) находятся в опале. Звезды уехали из родного замка, пытаются обустроить быт на Кипре. Алла Борисовна занимается воспитанием младших детей. Лиза и Гарри ходят в заграничную школу. Пугачева все свое время посвящает наследникам, хотя со старшей дочерью вела себя совершенно иначе.

Кристину воспитывала бабушка, а маму она видела несколько раз в месяц, когда та возвращалась домой с гастролей. Когда Орбакайте сама решила стать певицей, ее начали травить, и до сих пор артистка часто слышит, что якобы недостойна быть певицей. Например, певица Ольга Кормухина заявила, что такие как дочь Пугачевой закрыли путь к славе тем, кто был по-настоящему талантлив.

Примадонна же отмечала, что всегда смотрела на творчество Кристины не только как мать. Дескать, она также давала профессиональную оценку способностям наследницы. Получается, что любящей мамы, которая всегда готова прийти на помощь, у Орбакайте не было. Только выйдя на пенсию, Алла Борисовна осознала, какую ошибку совершила, лишив Кристину матери.

13 лет назад Примадонна решила исправить один из самых главных провалов своей жизни. Лиза и Гарри Галкины стали для звезды шансом провести работу над ошибками.

"Она ж практически перестала выступать, гастролировать. Время уделяет только своим детям. Если при Кристине она постоянно была на гастролях. Кристина в основном была с бабушкой, то здесь Алла Борисовна полностью занимается Лизой и Гарри. Ей этого всегда не хватало. И в силу возраста ей хочется больше тепла, материнства подарить детям", — пояснил светский обозреватель Лев Тодуа.