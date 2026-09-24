Условия семейной ипотеки изменятся с 1 октября 2026 года

Министерство финансов России утвердило изменения в программе льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека". Они распространятся на договоры кредитования, заключаемые с 1 октября 2026 года.

Корректировки предполагают дифференциацию процентной ставки и суммы кредита. По всей России, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет на момент заключения договора, ставка будет составлять 2% годовых. При наличии четырех детей ставка вырастет до 4%, трех детей — 6%. При этом максимальная сумма кредита для таких семей — 10 миллионов рублей.

Если участвовать в программе захочет семья с двумя детьми, ипотеку ей предложат под 8% и максимум на 8 миллионов рублей, с одним — под 10% на 6 миллионов рублей.

В столичных регионах показатели составляют, соответственно, от 4% и 18 миллионов рублей (пять и более детей, хотя бы один — до семи лет) до 12% и 12 миллионов рублей (один ребенок до семи лет).

Минфин подтвердил, что программа "Семейная ипотека" остается востребованной и популярной. С ее запуска в 2018 году было выдано льготных кредитов на сумму около 11 триллионов рублей, свыше 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, подчеркивает пресс-служба ведомства.

Ранее глава государства Владимир Путин назвал программу семейной ипотеки самым надежным инструментом поддержки семей с детьми. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в кабмине строительный сектор, подчеркнул, что просрочки по таким кредитам минимальны, поскольку "люди за это гарантированно платят".

Тем временем заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил, что российское законодательство предусматривает для некоторых категорий граждан возможность ипотеки всего под 0,1%. Он рассказал, кто и при каких условиях может претендовать на такие кредиты.