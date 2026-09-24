Двукратную индексацию пенсий пообещали россиянам в 2027 году

Проект федерального бюджета предусматривает в 2027 году две индексации пенсий: 1 февраля и 1 апреля. Об этом рассказал в четверг, 24 сентября, министр финансов России Антон Силуанов.

Как уточнил глава Минфина, страховые пенсии с 1 февраля 2027 года вырастут на 6,8%, то есть по уровню инфляции за 2026 год. Кроме того, с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%.

С учетом этого средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля, заявил Силуанов.

Министерство труда и социальной защиты, в свою очередь, рассказало, что на выплату пенсий в 2027 году предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей. Всего на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки планируется направить через Социальный фонд порядка 20 триллионов рублей.

Ранее эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова рассказала, что в 2026 году осенний перерасчет пенсий затронет сразу несколько категорий граждан. В частности, получателям накопительной пенсии с сентября начнут поступать выплаты, перерасчет которых был осуществлен 1 августа.

При этом в 2027 году страховая пенсия по старости на общих основаниях не будет назначаться из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин напомнил, что аналогичный пропуск был в 2025 году.