ПВО сбила 592 дрона ВСУ в ночь на 25 сентября над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО сбито 592 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 20.00 мск 24 сентября до 8.00 мск 25 сентября беспилотники ВСУ ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областей. Украинские дроны уничтожены над Тверской, Тульской, Самарской и Смоленской областями, над Московским регионом, Краснодарским и Пермским краями. Сбиты беспилотники также над республиками Удмуртия, Татарстан и Крым, над акваторией Черного моря.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в "Максе", что за ночь над территорией региона сбито 33 украинских беспилотника. По предварительным данным, в городе Ефремове повреждено несколько многоквартирных и частных домов. Пострадавших нет.