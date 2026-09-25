Российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам нашей страны нанесли новые удары по украинским тылам. Этой ночью взрывы звучали как минимум в семи областях и Киеве. Под Одессой целями стали порты, под Черниговом - склады с дронами. Прилеты отмечены по предприятию ВПК в Борисполе и району военного аэродрома Васильков.

На Добропольском участке фронта расчёт тяжёлой огнемётной системы "Тосочка" группировки "Центр" термобарическими снарядами поразил командный пункт ВСУ.

А операторы FPV дронов выявили и ликвидировали несколько мест дислокации гексакоптеров, которые противник использовал для снабжения передовых отрядов. Добропольское направление - одно из ключевых на пути к полному освобождению Донбасса и имеет принципиальное значение для наступательных операций наших военных.

В районе Красно-Оскольского водохранилища дроны-перехватчики группировки "Запад" протаранили в воздухе вражеские БПЛА, не подпустив их к нашим позициям.

И новые подробности освобождения села Светлая Долина в Запорожской области. Бойцы рассказали о тактике противника при отходе и особенностях укреплений ВСУ.

В Харьковской области в деле показала себя новейшая самоходная артустановка "Гиацинт-К". После полученных от воздушной разведки данных, расчет нанес удары по опорнику и подразделениям ВСУ, которые находятся в окружении. Для развертывания такой САУ из походного положения в боевое достаточно нескольких минут, автоматика помогает точно наводить на цель.