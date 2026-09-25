Уничтожил вражеский расчёт: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества российских бойцов в ходе спецоперации. Младший сержант Юнир Утябаев с сослуживцами, продвигаясь к позициям ВСУ, попали под пулемётный обстрел. Подобравшись к противнику, Юнир броском гранаты уничтожил вражеский расчёт, и наши штурмовики смогли без потерь занять более выгодные рубежи.

Сержант Никита Ефремов, рискуя собой, спасает жизни российских военнослужащих на передовой. В ходе одного из боёв он вынес из-под огня раненого товарища и, оказав ему первую помощь, организовал эвакуацию в медпункт.