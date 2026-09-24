Эпидситуация в Москве находится под контролем

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Москве остается стабильной и соответствует текущему сезону. Пик текущего сентябрьского подъема, вызванного риновирусом, пройден: число заболевших начало снижаться, в первую очередь среди детей. Город продолжает ежедневный мониторинг заболеваемости и циркуляции структуры вирусов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве стабильная и соответствует текущему сезону. После традиционного подъема заболеваемости в начале сентября, вызванного риновирусом, количество заболевших уже начало уменьшаться. Так, за начало текущей недели число заболевших детей снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, а в целом по городу зарегистрировано на 20% меньше случаев ОРВИ. В Москве для контроля за эпидемиологической обстановкой мы ведем постоянный широкомасштабный мониторинг циркуляции инфекционных возбудителей. Благодаря регулярному полногеномному секвенированию специалисты получают актуальные данные о штаммах вирусов, их типах, особенностях и потенциальной опасности для населения. На сегодняшний день в структуре вирусов среди заболевших сохраняется типичная для текущего сезона картина. Доминируют риновирусы — около половины от всех выявляемых случаев. В подавляющем большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Среди циркулирующих респираторных инфекций также отмечается незначительный объем группы коронавирусов, включая SARS-CoV-2, адено- и бокавирусы. Сезон гриппа пока еще не начался, его доля занимает менее 1% в общей структуре ОРВИ. Штаммов гриппа A(H3N2), известного как "гонконгский грипп", в текущем эпидсезоне в Москве пока не выявлено", — рассказала заммэра.

По прогнозам специалистов Департамента здравоохранения Москвы, рост заболеваемости прогнозируется во второй декаде ноября с достижением пиковых значений к середине декабря. Самым эффективным способом обезопасить себя и своих близких от гриппа и его осложнений остается вакцинация. Как отмечают специалисты, те варианты гриппа, которые сейчас выявляются у заболевших, близки к вакцинному штамму. То есть прививка против них работает эффективно. Для формирования иммунитета необходимо около двух недель, поэтому лучше сделать прививку как можно скорее.

В Москве вакцинацию можно пройти бесплатно во всех городских поликлиниках, а также 18 мобильных пунктах, расположенных у станций метро и МЦД. Пройти вакцинацию можно по пути домой, на работу или учебу без предварительной записи. Перед прививкой каждого человека осматривает врач. Это необходимо, чтобы выявить возможные противопоказания. После положительного заключения специалиста посетитель пройдет вакцинацию и получит рекомендации. При себе достаточно иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования при наличии.

Процедура занимает 10–15 минут. Используемая вакцина эффективна и абсолютно безопасна. За последние несколько лет не зафиксировано ни одного случая тяжелого течения гриппа у горожан, прошедших вакцинацию. В Москве сформирована четкая система для управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями, достаточный коечный фонд и резервные мощности для лечения сезонных респираторных заболеваний, что позволяет оперативно реагировать на изменения в заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора Москвы и Департамента здравоохранения Москвы.