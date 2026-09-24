Патологоанатом огласил причину смерти Сергея Соседова

Сергея Соседова не стало 23 сентября. Музыкальный критик умер в Нерюнгри, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако спустя сутки появились ужасающие подробности.

Организатор конкурса Виктор Беззубов раскрыл детали произошедшего. По его словам, ведущий то ли поскользнулся, то ли споткнулся на лестнице и упал с верхней ступеньки. Соседов ударился затылком об плитку и потерял сознание.

"Скорая моментально приехала здесь. Сообщили главе города о том, что у нас такое несчастье произошло. Видели сотрудники отеля, я не видел. Один сотрудник отеля вызывал скорую, другая прибежала за мной. Я подбежал. Он, когда упал, сразу потерял сознание", — рассказал Беззубов в беседе с MSK1.RU.

Сергея госпитализировали, глава города лично вызвал лучших врачей. "Приняли решение о том, что надо его оперировать. Сделали операцию. После нее буквально через несколько часов Сергей Васильевич скончался", — сообщил организатор конкурса.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Официальное заключение должны передать родным Соседова, но один из работников морга проговорился.

"Вскрытие проводила судебно-медицинская экспертиза. Как мне сказали сегодня патологоанатомы, травма была несовместимая с жизнью. Нет, нет, не тромб — травма", — отметил Беззубов.

В ближайшие дни тело Соседова отправят в Москву, где пройдут похороны. Упокоится музыкальный критик на Перепечинском кладбище в Подмосковье